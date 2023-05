Le tournoi du Golf de Lezza : Scramble ASSOCIATION GOLF CLUB DE LEZZA SUD CORSE, 20 mai 2023, Porto-Vecchio.

Le Golf de Lezza accueille cette année la compétition de golf Scramble, un événement sportif qui réunit les meilleurs joueurs de golf de la région. Cette compétition est l’occasion pour les golfeurs de tous niveaux de se mesurer sur l’un des parcours..

2023-05-20

ASSOCIATION GOLF CLUB DE LEZZA SUD CORSE Route de Bonifacio

Porto-Vecchio 20137 Corse-du-Sud Corse



Golf de Lezza is hosting this year’s ScrambleGolf Competition, a sporting event that brings together the best golfers in the region. This competition is an opportunity for golfers of all levels to compete on one of the courses.

Golf de Lezza acoge este año la competición de golf Scramble, un acontecimiento deportivo que reúne a los mejores golfistas de la región. Esta competición es una oportunidad para que golfistas de todos los niveles compitan en uno de los campos.

Auf dem Golf de Lezza findet dieses Jahr der Golfwettbewerb Scramble statt, ein Sportereignis, das die besten Golfspieler der Region zusammenbringt. Dieser Wettbewerb bietet Golfern aller Niveaus die Möglichkeit, sich auf einem der Golfplätze zu messen.

