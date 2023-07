Guinguette à la Ferme de Porto Porto Cubzac-les-Ponts, 22 juillet 2023, Cubzac-les-Ponts.

Cubzac-les-Ponts,Gironde

– Samedi 22 de 18h à minuit : Diner Concert avec Flamingo Boulevard sur la ferme autour de l’agneau (formule plat+dessert+concert à 22 €).

Planches apéro et buvette sur place.

Accès au site sans repas 5 € et gratuit pour les -12 ans.

– Dimanche 23 de 11h30 à 17h30 : Déjeuner-Concert avec Clément Serra, chant et guitare folk, sur la ferme autour de l’agneau (formule plat + dessert à 20 €).

Planches apéro et buvette sur place.

Accès au site sans repas 3 € et gratuit pour les -12 ans.

Découverte des berges de la Dordogne et de la bergerie en visite libre.

Coucher de soleil et jeux de plein air..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 00:00:00. EUR.

Porto

Cubzac-les-Ponts 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



– Saturday 22nd from 6pm to midnight: Lamb dinner concert with Flamingo Boulevard on the farm (main course+dessert+concert at 22?).

Appetizers and refreshments on site.

Access to the site without meal 5? and free for children under 12.

– Sunday 23 from 11:30 am to 5:30 pm: Lunch concert with Clément Serra, folk guitar and vocals, on the lamb farm (main course + dessert at 20 ?).

Aperitif and refreshments on site.

Access to the site without meal 3? and free for children under 12.

Discover the banks of the Dordogne and the sheepfold on a self-guided tour.

Sunset and outdoor games.

– Sábado 22 de 18 a 24 h: Cena-concierto de cordero con Flamingo Boulevard en la granja (plato principal+postre+concierto a las 22?).

Bebidas y refrescos in situ.

Entrada al recinto sin comida 5? y gratuita para los menores de 12 años.

– Domingo 23 de 11.30 a 17.30 h: Concierto a mediodía con Clément Serra, guitarra folk y voz, en la granja de corderos (plato principal + postre, 20?).

Aperitivos y refrescos in situ.

Entrada al recinto sin comida 3? y gratuita para menores de 12 años.

Descubra las orillas de la Dordoña y el aprisco en una visita autoguiada.

Puesta de sol y juegos al aire libre.

– Samstag, 22. von 18 Uhr bis Mitternacht : Diner Concert mit Flamingo Boulevard auf dem Bauernhof rund um das Lamm (Formel Hauptgericht+Dessert+Konzert für 22?).

Aperitif-Bretter und Getränkestand vor Ort.

Zugang zum Gelände ohne Essen 5 ? und kostenlos für Kinder unter 12 Jahren.

– Sonntag, 23. von 11:30 bis 17:30 Uhr: Mittagskonzert mit Clément Serra, Gesang und Folkgitarre, auf dem Bauernhof rund um das Lamm (Hauptgericht + Dessert 20 ?).

Aperitif-Bretter und Getränkestand vor Ort.

Zugang zum Gelände ohne Essen 3 ? und kostenlos für Kinder unter 12 Jahren.

Entdeckung der Ufer der Dordogne und der Schäferei in freier Besichtigung.

Sonnenuntergang und Spiele im Freien.

Mise à jour le 2023-07-10 par Bourg Cubzaguais Tourisme