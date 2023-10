DIFFUSION DEMI FINALE DE LA COUPE DU MONDE DU RUGBY Portiragnes, 21 octobre 2023, Portiragnes.

Portiragnes,Hérault

Diffusion demi finale de la coupe du monde du rugby!

A partir de 21h30

Cave Alma Cercius.

2023-10-21 21:30:00 fin : 2023-10-21 . .

Portiragnes 34420 Hérault Occitanie



Broadcast of the Rugby World Cup semi-finals!

Starting at 9:30pm

Cave Alma Cercius

¡Retransmisión de la semifinal de la Copa del Mundo de Rugby!

A partir de las 21.30 h

Bodega Alma Cercius

Übertragung des Halbfinales der Rugby-Weltmeisterschaft!

Ab 21:30 Uhr

Weinkeller Alma Cercius

Mise à jour le 2023-10-16 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE