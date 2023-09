RALLYE ARCHEO – ARCHEODYSSEE Portiragnes, 8 octobre 2023, Portiragnes.

Portiragnes,Hérault

Venez découvrir les richesses archéologiques et patrimoniales de notre territoire en résolvant les énigmes à l’aide des applications numériques Archéodyssée proposées à chaque étape.

Ce rallye est ouvert à tous dans un esprit de loisir et de convivialité. Les enfants peuvent participer sous la responsabilité d’un adulte..

2023-10-08 09:30:00 fin : 2023-10-08 18:00:00. .

Portiragnes 34420 Hérault Occitanie



On the occasion of the European Archaeology Days, the archaeology department of the Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée, its partners and the communes of the area invite you to discover the Archéodyssée system and the way the area was populated from prehistory to the Middle Ages, through films on the dynamics of settlement.

Con motivo de las Jornadas Europeas de Arqueología, el departamento arqueológico de la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée, sus socios y los municipios de la zona le invitan a descubrir el sistema Archéodyssée y el modo en que se pobló la zona desde la prehistoria hasta la Edad Media a través de películas sobre la dinámica de los asentamientos.

Anlässlich der Europäischen Tage der Archäologie laden Sie die archäologische Abteilung der Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée, ihre Partner und die Gemeinden der Region dazu ein, die Einrichtung Archéodyssée zu entdecken und anhand von Filmen über die Siedlungsdynamik zu erfahren, wie sich die Region von der Vorgeschichte bis zum Mittelalter besiedelt hat.

Mise à jour le 2023-09-23 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE