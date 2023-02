PORTICO QUARTET 1ERE PARTIE HYPERACTIVE LESLIE PAUL B. – MASSY, 12 avril 2023, MASSY.

PORTICO QUARTET 1ERE PARTIE HYPERACTIVE LESLIE PAUL B. – MASSY. Un spectacle à la date du 2023-04-12 à 20:30 (2023-04-12 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

On aura beau essayer de classer Portico Quartet dans toutes sortes de catégories, leur musique protéiforme en constante évolution reste bel et bien insaisissable. Dès leur formation au milieu des années 2000, le groupe londonien a séduit par sa configuration instrumentale originale, où le hang (tiens tiens on y revient … cf. Hang Massive plus tôt dans ce même programme) côtoyait contrebasse, batterie, saxophone et piano. Des morceaux statiques et minimalistes de leurs débuts, leur sonorité a évolué vers des panoramas cinématographiques de plus en plus libres, entre acoustique et électronique, propulsés par une rythmique aux pouvoirs hypnotiques. Maîtres de l'improvisation aléatoire, leurs mélodies répétitives et intuitives fricotent avec l'électro et le jazz, à la lisière de l'ambient (tiens tiens on y revient cf. Hang Massive plus tôt dans ce même programme), ouvert, accessible, entêtant. Avec Monument, le Portico Quartet s'affranchit de toute tradition musicale, et excelle à livrer un son minimaliste, sculpté dans l'essentiel, absolument parfait pour emprunter le chemin vers des paysages sonores inédits. Un fascinant voyage aux frontières du jazz et de la musique ambiante qui prendra toute son ampleur sur scène. Projet solo du trublion Antonin Leymarie (Magnetic Ensemble, Surnatural Orchestra, etc.), Hyperactive Leslie est une sorte de drum chant où l'humain et la technologie grignotent l'un sur l'autre sans perdre leur(s) âme(s), sculptant une transe organique, cinégénique, labyrinthique,

PAUL B. – MASSY MASSY 6 ALLÉE DU QUÉBEC Essonne

