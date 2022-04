Porteurs de lumières Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Porteurs de lumières Arles, 13 avril 2022, Arles. Porteurs de lumières Place de la République Chapelle Sainte Anne Arles

2022-04-13 – 2022-04-18 Place de la République Chapelle Sainte Anne

Arles Bouches-du-Rhône « Porteurs de Lumière » José Manrubia et amis artistes invités Isabelle Cousteil, Alain Dervieu, Marc Lecarpentier, Sébastien Thon



Dans ma recherche de lumière, afin de traiter sous plusieurs perspectives le sujet qui m’inspire, j’utilise différents médiums. Pour concevoir cette exposition je favorise une approche multidisciplinaire ; dessin au stylo bille, peinture sur divers supports, collages, installations, créations poétiques et musicales. Narration picturale lyrique et poétique, contant les paysages de Camargue, ses mythes, la tauromachie, l’art du flamenco et sa poésie. +33 6 19 75 83 96 « Porteurs de Lumière » José Manrubia et amis artistes invités Isabelle Cousteil, Alain Dervieu, Marc Lecarpentier, Sébastien Thon



Dans ma recherche de lumière, afin de traiter sous plusieurs perspectives le sujet qui m’inspire, j’utilise différents médiums. Pour concevoir cette exposition je favorise une approche multidisciplinaire ; dessin au stylo bille, peinture sur divers supports, collages, installations, créations poétiques et musicales. Place de la République Chapelle Sainte Anne Arles

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Arles Adresse Place de la République Chapelle Sainte Anne Ville Arles lieuville Place de la République Chapelle Sainte Anne Arles Departement Bouches-du-Rhône

Arles Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Porteurs de lumières Arles 2022-04-13 was last modified: by Porteurs de lumières Arles Arles 13 avril 2022 Arles Bouches-du-Rhône

Arles Bouches-du-Rhône