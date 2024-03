Porteur de paroles : discrimination et racisme EVE Saint-Martin-d’Hères, mercredi 20 mars 2024.

Porteur de paroles : discrimination et racisme Le Porteur de parole est utilisé pour investir l’espace public, en posant une question aux passants et passantes pour les faire réagir et lancer une discussion. Mercredi 20 mars, 11h30 EVE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-20T11:30:00+01:00 – 2024-03-20T14:00:00+01:00

Fin : 2024-03-20T11:30:00+01:00 – 2024-03-20T14:00:00+01:00

EVE 151 place du torrent 38400 Saint Martin d’hères Saint-Martin-d’Hères 38400 Domaine universitaire de Grenoble Isère Auvergne-Rhône-Alpes