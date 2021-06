Bagnolet Centre Social de la Fosse aux Fraises Bagnolet, Seine-Saint-Denis Porteur de paroles Centre Social de la Fosse aux Fraises Bagnolet Catégories d’évènement: Bagnolet

Centre Social de la Fosse aux Fraises, le samedi 19 juin à 14:00

Dans le cadre du festival Regard93, l’association e-graine invite les citoyens à s’exprimer et partager leurs idées pour améliorer leur cadre de vie au sein du quartier.

Stand – Gratuit

Pour s’emparer de leur cadre de vie, nous invitons les citoyens à s’exprimer et partager leurs envies pour leur quartier. Centre Social de la Fosse aux Fraises 17 Rue de la Capsulerie, 93170 Bagnolet Bagnolet Centre Sud Seine-Saint-Denis

2021-06-19T14:00:00 2021-06-19T17:30:00

2021-06-19T14:00:00 2021-06-19T17:30:00

