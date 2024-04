Porteur de parole : la santé mentale Devant Info Jeunes Poitiers Poitiers, jeudi 11 avril 2024.

Porteur de parole : la santé mentale La santé mentale, un problème personnel ou de société ? Viens partager ton point de vue lors de notre porteur de parole ! Jeudi 11 avril, 11h30 Devant Info Jeunes Poitiers Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-11T11:30:00+02:00 – 2024-04-11T15:00:00+02:00

Fin : 2024-04-11T11:30:00+02:00 – 2024-04-11T15:00:00+02:00

Animafac, Poitiers Jeunes et Info Jeunes Poitiers co-organisent un « Porteur de parole » le jeudi 11 avril prochain. Le principe ? Recueillir et afficher dans l’espace public les paroles des passant·es afin de susciter la réflexion et le débat.

Rendez-vous de 11h30 à 15h sur la place Charles de Gaulle (entre le marché couvert et l’entrée d’Info Jeunes), où Camille, en service civique à Poitiers Jeunes, Morgane, en service civique à Animafac, et Ambre, en service civique à Info Jeunes Poitiers, t’attendront pour recueillir ton témoignage et échanger avec toi !

Devant Info Jeunes Poitiers Place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine

santé mentale débat