Conférences au Château de Mongenan : le cabinet des fées Château de Mongenan, 23 juillet 2023, Portets.

Représentations de The Fairy Queen de Purcell dans le théâtre de verdure, par Marie Loup, et au piano Paul Dufaure.

Rencontres suivies de la dégustation gourmande des vins du domaine..

2023-07-23 à ; fin : 2023-07-23 . EUR.

Château de Mongenan

Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Performance of Purcell’s The Fairy Queen in the green theater, by Marie Loup, with Paul Dufaure at the piano.

Meetings followed by a gourmet tasting of the domain’s wines.

Representación de The Fairy Queen de Purcell en el Théâtre de Verdure, por Marie Loup, con Paul Dufaure al piano.

Reuniones seguidas de una degustación gastronómica de los vinos de la finca.

Aufführungen von Purcells The Fairy Queen im Théâtre de Verdure, gespielt von Marie Loup und am Klavier von Paul Dufaure.

Begegnungen mit anschließender Feinschmeckerverkostung der Weine des Weinguts.

