Les printemps de Gaubert – Spécial 35e anniversaire 35 Rue du 8 Mai 1945, 16 juin 2023, Portets.

Cela fait 35 ans que Dominique Haverlan a repris les rênes du Vieux Chateau Gaubert. Pour fêter cet anniversaire, nous vous invitons à venir dans le parc du chateau pour un apéro guiguette. L’entrée est gratuite. Vous trouverez sur place un bar éphémère, des foodtrucks ainsi que des activités ludiques pour les enfants comme pour les grands. Ambiance festive garantie !.

2023-06-16 à ; fin : 2023-06-16 22:00:00. EUR.

35 Rue du 8 Mai 1945 Vieux Château Gaubert

Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine



It has been 35 years since Dominique Haverlan took over the reins of the Vieux Chateau Gaubert. To celebrate this anniversary, we invite you to come to the park of the castle for an aperitif guiguette. The entrance is free. You will find on the spot an ephemeral bar, foodtrucks as well as playful activities for children and adults. Festive atmosphere guaranteed!

Hace 35 años que Dominique Haverlan tomó las riendas del Vieux Chateau Gaubert. Para celebrar este aniversario, le invitamos a venir al parque del castillo a tomar un aperitivo de guiguette. La entrada es gratuita. Encontrará un bar efímero, foodtrucks y actividades lúdicas para niños y adultos. ¡Ambiente festivo garantizado!

Es ist 35 Jahre her, dass Dominique Haverlan die Leitung des Vieux Chateau Gaubert übernommen hat. Um dieses Jubiläum zu feiern, laden wir Sie zu einem Apéro Guiguette in den Park des Schlosses ein. Der Eintritt ist kostenlos. Vor Ort finden Sie eine temporäre Bar, Foodtrucks sowie spielerische Aktivitäten für Kinder und Erwachsene. Festliche Stimmung garantiert!

