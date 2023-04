Conférences au Château de Mongenan : une brève histoire des plantes, des hommes et de la botanique Château de Mongenan, 23 avril 2023, Portets.

Tous les dimanches à 17h, Florence Mothe propose une conférence.

Treize rencontres pour tout savoir sur la vie des fleurs et de leurs découvreurs chaque dimanche à 17 h du 23 avril au 9 juillet dans le cadre enchanteur de nos jardins remarquables.

Rencontres suivies de la dégustation gourmande des vins du domaine..

2023-04-23 à ; fin : 2023-04-23 . EUR.

Château de Mongenan

Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Every Sunday at 5pm, Florence Mothe offers a lecture.

Thirteen meetings to learn all about the life of flowers and their discoverers every Sunday at 5 pm from April 23 to July 9 in the enchanting setting of our remarkable gardens.

Meetings followed by a gourmet tasting of the estate’s wines.

Todos los domingos a las 17 horas, Florence Mothe ofrece una conferencia.

Trece encuentros para aprender todo sobre la vida de las flores y sus descubridores, todos los domingos a las 17 horas del 23 de abril al 9 de julio, en el encantador marco de nuestros extraordinarios jardines.

Reuniones seguidas de una degustación gastronómica de los vinos de la finca.

Jeden Sonntag um 17 Uhr bietet Florence Mothe einen Vortrag an.

Dreizehn Begegnungen, um alles über das Leben der Blumen und ihrer Entdecker zu erfahren, jeden Sonntag um 17 Uhr vom 23. April bis zum 9. Juli in der zauberhaften Umgebung unserer bemerkenswerten Gärten.

Auf die Begegnungen folgt eine Feinschmeckerprobe der Weine des Weinguts.

Mise à jour le 2022-12-31 par OT Cadillac-Podensac