Portes toujours ouvertes des Tiers lieux en Nouvelle-Aquitaine

Portes toujours ouvertes des Tiers lieux en Nouvelle-Aquitaine, 10 juin 2022, . Portes toujours ouvertes des Tiers lieux en Nouvelle-Aquitaine

2022-06-10 – 2022-06-11 Vendredi 10 & samedi 11 juin 2022

Dans le cadre de ses journées organisée par la Coopérative des Tiers lieux, nous vous raconterons le projet du Tiers lieu. dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville