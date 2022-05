Portes toujours ouvertes! Aux tiers-lieux PicNic Arette Arette Catégories d’évènement: Arette

Pyrénées-Atlantiques

Portes toujours ouvertes! Aux tiers-lieux PicNic Arette, 10 juin 2021, Arette. Portes toujours ouvertes! Aux tiers-lieux PicNic Espace PicNic 18 rue d’Escamet Arette

2021-06-10 – 2022-06-10 Espace PicNic 18 rue d’Escamet

Arette Pyrénées-Atlantiques Arette EUR Découvrir, visiter, rencontrer! Venez faire le curieux et nous poser vos questions!

Vendredi après-midi visites suivies d’un apéro concert puis d’un spectacle

Samedi ateliers et animations- Repas partagé le midi. Découvrir, visiter, rencontrer! Venez faire le curieux et nous poser vos questions!

Vendredi après-midi visites suivies d’un apéro concert puis d’un spectacle

Samedi ateliers et animations- Repas partagé le midi. +33 6 75 92 49 50 Découvrir, visiter, rencontrer! Venez faire le curieux et nous poser vos questions!

Vendredi après-midi visites suivies d’un apéro concert puis d’un spectacle

Samedi ateliers et animations- Repas partagé le midi. ©PicNic

Espace PicNic 18 rue d’Escamet Arette

dernière mise à jour : 2022-05-11 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

Détails Catégories d’évènement: Arette, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Arette Adresse Espace PicNic 18 rue d'Escamet Ville Arette lieuville Espace PicNic 18 rue d'Escamet Arette Departement Pyrénées-Atlantiques

Arette Arette Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arette/

Portes toujours ouvertes! Aux tiers-lieux PicNic Arette 2021-06-10 was last modified: by Portes toujours ouvertes! Aux tiers-lieux PicNic Arette Arette 10 juin 2021 Arette Pyrénées-Atlantiques

Arette Pyrénées-Atlantiques