Portes – par la Poule TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Portes – par la Poule TNT – Terrain Neutre Théâtre, 28 avril 2022, Nantes. 2022-04-28

Horaire : 21:00 22:00

Trois portes, trois improvisateurs/improvisatrices. Ce soir, ces portes seront-elles ouvertes ? Se refermeront-elles sur des secrets ? Est-ce qu'on fera porte close ou portes ouvertes pour vous ? Êtes-vous plutôt du genre à claquer la porte ou à ouvrir la porte à tout le monde ? De portes en portes, ils improvisent une soirée ouverte à tous les vents. Il vous suffit de pousser la porte… Création collective de la Poule.Avec, selon la distribution : Fatima Ammari, Aurélie Bapst, Théo Boyer, Aurore Carriou, Pierre Arnaud Jacques, Caroline Laurent, Frédéric Le Neillon, Céline Lemarié, Damien Mourguye, Marie Rechner, Guillaume Roussel, Jérémy Sanaghéal, Durée : 1h
13 € / 9 € réduit / 8 € moins de 12 ans
Billetterie : 02 40 12 12 28 - lekiosquenantais.fr
TNT – Terrain Neutre Théâtre
Centre-ville Nantes 44000

