Portes ouvertes, 21 janvier 2023, . Le samedi 21 janvier 2023

de 16h00 à 18h00

. payant

Offrir aux personnes seules de nous rencontrer lors de cette journée exceptionnelle. Présentation de nos 2 clubs de loisirs Nouvelle Dimension & NDseniors

L’ opportunité de nous rencontrer avant d’adhérer, répondre aux questions concernant le fonctionnement de nos 2 clubs.(célibataires & seniors). Vos avantages : – L’opportunité de nous rencontrer, de vous informer.

– Communiquer, dialoguer, échanger.

– Définir ensemble votre projet de temps libre.

– Remise de nos programmes

– Découvrir nos activités loisirs & rencontres

– Connaître nos modalités de l’adhésion N’hésitez pas, profitez de cette soirée portes ouvertes. Vous avez plus de 55 ans, notre autre club est heureux de vous accueillir. Contact : http://nouvelledimension.free.fr 0145545652 nouvelledimension@free.fr http://nouvelledimension.free.fr

Paris