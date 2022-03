Portes ouvertes – Yffiniac, la baie des légendes Yffiniac, 2 avril 2022, Yffiniac.

2022-04-02 10:00:00 – 2022-04-02 17:00:00

Yffiniac Côtes d’Armor Yffiniac

La Journée portes ouvertes vous dévoile enfin son programme. Enchanteur, gourmand, énigmatique, pédagogique ou culturel, il y en aura pour tous les goûts dans le programme de cette journée autour de la « Baie des légendes » sur le thème des contes et légendes bretonnes. Cette visite inédite vous ouvrira les coulisses de votre ville.

Un jeu concours aura aussi lieu, le principe est simple, une course aux tampons encreurs, vous devrez visiter les différents lieux et faire tamponner votre carnet pour valider vos visites et participer au tirage au sort en mairie.

accueil@ville-yffiniac.fr +33 2 96 72 60 33 https://www.yffiniac.bzh/2022/03/03/journee-portes-ouvertes/

dernière mise à jour : 2022-03-03