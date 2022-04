Portes ouvertes Village Reille Village Reille, 2 avril 2022, .

Portes ouvertes Village Reille

du samedi 2 avril au dimanche 3 avril à Village Reille

Le nouveau Village Reille c’est : • Réhabiliter le Couvent Reille. • Ouvrir un nouveau jardin public dans le 14e. • Construire 119 logements autour du Couvent pour mettre en valeur le cœur du site. • Permettre aux classes moyennes de se loger dans Paris. • Partager les archives sur l’histoire du site. Pendant 2 jours le 2 et 3 avril 2022, nous vous montrerons les futurs aménagements avec des activités dans le parc: buvette, friperie, exposition, scène de concerts face à la chapelle, théâtre, restauration, jeux de bois de plein air, ateliers calligraphie, bombes à graines, disco smoothie, bar à vers, macramé, magicien, babyfoot géant, slackline, etc. Et la création d’une FRESQUE À L’ENTRÉE DU VILLAGE SUR LE MUR: oeuvre d’art collective sur le thème du village et de la nature en ville! Nous vous attendons nombreux @KULTURELIA du 2 au 5 avril 10-19h [www.kulturelia.com](http://www.kulturelia.com) Plus d’info sur: [www.nouveau-village-reille.com](http://www.nouveau-village-reille.com)

Entrée libre

Venez nombreux découvrir le Village Reille et participer à la fresque murale à l’entrée

Village Reille 11 impasse Reille 75014 Paris Quartier du Parc-de-Montsouris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T19:00:00;2022-04-03T10:00:00 2022-04-03T19:00:00