Portes ouvertes – Vignobles Dulucq Payros-Cazautets, 12 juin 2022, Payros-Cazautets.

Portes ouvertes – Vignobles Dulucq Payros-Cazautets

2022-06-12 10:00:00 – 2022-06-12 18:00:00

Payros-Cazautets Landes Payros-Cazautets

Les vignobles Dulucq ouvrent les portes de leur propriété de vins de Tursan.

Au programme : restauration sur place, marché des producteurs, visite du chai et dégustation, structure gonflable pour les enfants, chanteur transformistes et animations musicales.

Mais aussi balade en cabriolet et baptême d’hélicoptère.

A réserver au 06.85.10.19.10.

Vignobles Dulucq

Payros-Cazautets

dernière mise à jour : 2022-05-05 par