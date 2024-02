PORTES OUVERTES Vigneux-de-Bretagne, samedi 25 mai 2024.

La caserne fête ses 125 ans

Un moment d’échange et de partage ouvert à tous les âges

Buvette et restauration sur plac

découverte des différentes missions des sapeurs-pompiers

visite du musée dédié à son histoire

participation à des ateliers de secourisme

découverte de l’atelier sur les incendies et le secours routier

visite des véhicules et de la caserne

échange avec les sapeurs-pompiers

soirée musicale .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 09:30:00

fin : 2024-05-25 23:00:00

7 rue Saint Michel

Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire

