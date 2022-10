Portes Ouvertes – Vignerons des Terres Secrètes Prissé Prissé Catégories d’évènement: Prissé

Sane-et-Loire Prissé EUR Les Vignerons des Terres Secrètes vous ouvrent les portes de leur cave le week-end du 22 & 23 octobre 2022. Ils sont heureux de vous présenter à cette occasion un programme riche en émotion :

-Ateliers accords mets et vins

-Ateliers Saint-Véran et ses terroirs

-Balade au cœur des vignes avec notre partenaire Trott’land

-Visite de chais et de la chaine de production

-Atelier Art du Tonneau

-Mise à l’honneur de la cave Saint Maurice, le Piémont des Cévennes.

Et bien évidemment une dégustation riche et variée !

Et bien évidemment une dégustation riche et variée !

N'oubliez pas de vous inscrire ! https://terres-secretes.com/

