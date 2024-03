Portes Ouvertes Viellenave-de-Navarrenx, samedi 6 avril 2024.

Portes Ouvertes Viellenave-de-Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

Des portes ouvertes, vide dressing, bijoux, prêt à porter, des produits de bien-être et même un tatoueur et de la relaxation samedi à 17h et dimanche à 16h. Ne manquez pas cet évènement ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

20 Rue du Gave

Viellenave-de-Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine nathalie.saintmaxent@wanadoo.fr

L’événement Portes Ouvertes Viellenave-de-Navarrenx a été mis à jour le 2024-03-13 par OT Béarn des Gaves