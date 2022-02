Portes Ouvertes Viellenave-de-Navarrenx, 5 mars 2022, Viellenave-de-Navarrenx.

Portes Ouvertes Viellenave-de-Navarrenx

2022-03-05 10:00:00 – 2022-03-05 20:00:00

Viellenave-de-Navarrenx Pyrénées-Atlantiques Viellenave-de-Navarrenx

Des portes ouvertes atypiques : un tatoueur Scraat, une praticienne en fleurs de Bach et bien-être Marie, le food truck Hungry Buddha avec Ellyn et Sid dans notre cour pour régaler vos papilles, et une créatrice de bijoux avec plein de nouveautés it’s me, les oeuvres de Bernard et toujours chaleur et bonne humeur ! Bienvenue à tous !

+33 6 07 88 66 99

Viellenave-de-Navarrenx

