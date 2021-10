Marcilly-en-villette Marcilly-en-Villette Marcilly-en-Villette Portes ouvertes Ventes ID Créations Marcilly-en-Villette Marcilly-en-villette Catégorie d’évènement: Marcilly-en-Villette

Portes ouvertes Ventes ID Créations Marcilly-en-Villette, 30 octobre 2021, Marcilly-en-villette. Portes ouvertes Ventes ID Créations

Marcilly-en-Villette, le samedi 30 octobre à 10:00

Au programme vente de différents objets : des calendriers de l’Avent, des objets de décoration, des vide-poches, des boîtes à bijoux … RDV à Marcilly samedi 30 octobre 2021 ! À l’approche de Noël sont organisées à la Maison des Ateliers de Marcilly-en-Villette (parking Chantaloup) le 30 octobre 2021 des Portes Ouvertes Vente ID Créations, de 10h à 18h. Marcilly-en-Villette Marcilly-en-villette Marcilly-en-villette

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-30T10:00:00 2021-10-30T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Marcilly-en-Villette Autres Lieu Marcilly-en-Villette Adresse Marcilly-en-villette Ville Marcilly-en-villette lieuville Marcilly-en-Villette Marcilly-en-villette