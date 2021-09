Uzès Uzès Gard, Uzès Portes ouvertes – Université Populaire de l’Uzège Uzès Uzès Catégories d’évènement: Gard

Portes ouvertes – Université Populaire de l’Uzège Uzès, 10 septembre 2021, Uzès. Portes ouvertes – Université Populaire de l’Uzège 2021-09-10 14:00:00 14:00:00 – 2021-09-10 20:00:00 20:00:00 Université Populaire de l’Uzège 22 avenue de la Gare

Uzès Gard L’université Populaire de l’Uzège organise leurs portes ouvertes pour le lancement de la saison 2021/2022 ! Rendez-vous sur place afin de découvrir la structure, le programme de l’année, journée qui finira par un pot de l’amitié. contact@up-uzege.com +33 4 66 22 47 02 https://www.up-uzege.com/ dernière mise à jour : 2021-09-06 par

Université Populaire de l'Uzège 22 avenue de la Gare Ville Uzès lieuville 44.01138#4.4136