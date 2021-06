Cléder Cléder Cléder, Finistère Portes Ouvertes- Un été aux Amiets Cléder Cléder Catégories d’évènement: Cléder

Cléder Finistère A la plage des Amiets, en Cléder, des activités sportives et de loisirs en accès libre vous attendent.

A partir de 6 ans. 2 lieux :

– La Cabane , près du parc de jeux , accès à partir du parking de la plage des Amiets. Accès libre.

Possibilité d’organiser des challenges si les enfants le souhaitent ( tir à l’arc, jeux de société, coin lecture, course d’orientation, beach tennis, prêt de club de golf et raquettes de tennis)

– Le Beach Park , ( beach soccer, beach tennis, beach volley) : organisation de challenge en fonction du nombre de participants. Initiation gratuite Kayak , Paddle , par créneau de 15 minutes. Informations et réservations : 06 86 56 51 89.

