Portes ouvertes – SwingLab : boutique-atelier entre swing et Fablab
18 septembre 2021 – 19 septembre 2021
Loches

Visite d'un atelier hors du commun : découvrez la restauration et la fabrication d'accessoires pour instruments à vent, grâce à la technologie de l'imprimante 3D.

patrimoine@mairieloches.com
+33 2 47 59 48 21
https://loches-valdeloire.com/

