Portes ouvertes sur une pépinière fruitière bio en sol vivant Pépinière Atelier Fertile Grand-Auverné, dimanche 9 juin 2024.

Portes ouvertes sur une pépinière fruitière bio en sol vivant Découverte de la pépinière de l’Atelier Fertile axée sur la culture d’une large gamme de fruitiers en agriculture biologique et sol vivant ! Dimanche 9 juin, 14h00 Pépinière Atelier Fertile

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-09T14:00:00+02:00 – 2024-06-09T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-09T14:00:00+02:00 – 2024-06-09T17:00:00+02:00

Un temps de partage sur la pépinière de Joris Danthon, lieu de production d’une large gamme de fruitiers (porte-greffes, arbres, petits fruits, grimpantes) en agriculture biologique et dans l’approche agronomique « sol vivant ».

Au cours de l’après-midi, il sera possible de venir découvrir les dizaines de variétés cultivées, de discuter jardinage en permaculture, méthodes de multiplication des plantes…

Il ne sera malheureusement pas possible d’acheter des plants, les ventes ayant lieu uniquement durant la période hivernale.

Pépinière Atelier Fertile La Grée 44520 Grand-Auverné Grand-Auverné 44520 Loire-Atlantique Pays de la Loire

