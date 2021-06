Montpon-Ménestérol Montpon-Ménestérol Dordogne, Montpon-Ménestérol Portes ouvertes sur un éditeur Montponnais Montpon-Ménestérol Montpon-Ménestérol Catégories d’évènement: Dordogne

Portes ouvertes sur un éditeur montponnais « Il était un bouquin » à la Base de Loisirs de Chandos : séances de dédicaces le samedi de 15h à 18h par des auteurs et présentation de la maison d'édition le dimanche de 10h à 17h

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Montpon-Ménestérol Étiquettes évènement : Autres Lieu Montpon-Ménestérol Adresse Base de Loisirs de Chandos Avenue André Malraux Ville Montpon-Ménestérol lieuville 45.01274#0.1635