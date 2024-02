Portes ouvertes sur l’immersion ! Skol Diwan Plounevez-Moedeg Plounévez-Moëdec, vendredi 15 mars 2024.

Portes ouvertes sur l’immersion ! Venez découvrir la pédagogie immersive des écoles Diwan : associatives, gratuites, laïques et ouvertes à tous à partir de 2 ans. Équipe pédagogique et parents seront présents pour vous accueillir ! 15 et 16 mars Skol Diwan Plounevez-Moedeg

Début : 2024-03-15T17:00:00+01:00 – 2024-03-15T19:30:00+01:00

Fin : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T18:00:00+01:00

Deuit da welet ! Venez découvrir la pédagogie immersive en langue bretonne et le réseau Diwan où les écoles associatives, gratuites, laïques et ouvertes à tous accueillent les enfants à partir de 2 ans, de la maternelle au lycée.

Ken ‘vefet gwelet ! (à vous voir !)

Skol Diwan Plounevez-Moedeg 14 straed / rue Jean Moulin Plounévez-Moëdec 22810 Côtes-d'Armor Bretagne skol.plounevez-moedeg@diwan.bzh 02 96 54 73 88

