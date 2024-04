Portes ouvertes sur l’île Nouvelle Blaye, dimanche 15 septembre 2024.

Portes ouvertes sur l’île Nouvelle Blaye Gironde

A l’occasion des Portes ouvertes de l’Ile Nouvelle, venez découvrir son histoire et celle des « ilouts », les anciens habitants des îles de l’estuaire de la Gironde. Un guide nature du département vous fera également rencontrer la faune et la flore de l’ïle.

– 9h30 Départ de la Halte nautique de Blaye les 28 avril et 26 mai et de Cussac Fort Médoc les 9 juin et 15 septembre.

– Visite du village et de la réserve naturelle

– Pique nique (non fourni)

– Retour à Blaye ou Cussac selon les dates à 13h30

Merci de prévoir une tenue adaptée aux conditions météorologiques, de l’eau ( pas d’eau potable sur l’île), de la lotion anti-moustique.

Enfant à partir de 10 ans

D’autres dates sont programmées en été pour découvrir cette île le mardi du 23 juillet au 13 août à 19,50€ par personne. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-15 09:30:00

fin : 2024-09-15 13:30:00

Ile Nouvelle

Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’événement Portes ouvertes sur l’île Nouvelle Blaye a été mis à jour le 2024-03-27 par OT Blaye