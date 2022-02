Portes ouvertes sur le vélo Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond Catégories d’évènement: Cher

Saint-Amand-Montrond

Portes ouvertes sur le vélo Saint-Amand-Montrond, 5 mars 2022, Saint-Amand-Montrond. Portes ouvertes sur le vélo Saint-Amand-Montrond

2022-03-05 – 2022-03-05

Saint-Amand-Montrond Cher Découvrez l’univers de la compétition cycliste lors des portes ouvertes du pôle d’entrainement cyclisme de Saint-Amand-Montrond. Sur rendez-vous par téléphone. +33 2 48 96 96 08 Découvrez l’univers de la compétition cycliste lors des portes ouvertes du pôle d’entrainement cyclisme de Saint-Amand-Montrond. Sur rendez-vous par téléphone. © PIXABAY

Saint-Amand-Montrond

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Saint-Amand-Montrond Autres Lieu Saint-Amand-Montrond Adresse Ville Saint-Amand-Montrond lieuville Saint-Amand-Montrond Departement Cher

Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-amand-montrond/

Portes ouvertes sur le vélo Saint-Amand-Montrond 2022-03-05 was last modified: by Portes ouvertes sur le vélo Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond 5 mars 2022 cher Saint-Amand-Montrond

Saint-Amand-Montrond Cher