L’association Action Numérique vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir son nouveau programme d’activités pour la rentrée 2021/2022. Tout au long de ces journées, venez rencontrer nos intervenants qui vous proposeront des ateliers de démonstration autour de la :  Robotique  Réalité virtuelle,  Impression 3 D  Démarches en ligne, évaluez vos compétences numériques, tout faire avec un smartphone. Et répondront à toutes vos questions. Ce sera l’occasion d’adhérer à l’association et de vous inscrire à des activités collectives ou à des accompagnements individuels qui ont lieu tout au long de l’année. Public : Adultes et jeunes à partir de 12 ans.

Entrée gratuite, port du masque obligatoire, Pass sanitaire demandé aux plus de 12 ans.

2021-10-01T10:00:00 2021-10-01T12:30:00;2021-10-01T14:00:00 2021-10-01T16:30:00;2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T12:30:00

