### Le programme **14h30 : Forum des associations** Stands, démonstrations, espace jeux pour les enfants, inscriptions, etc. **ESPACE MAIRIE et SERVICES** Présentation des projets de la commune, informations et documentations, inscriptions aux activités jeunesse **18h : APERITIF servi par les élus** **19h Repas partagé et concert** Animé par Selvavi groupe d’afro funk Restauration sur place **21h : Feu d’artifice** _Au stade Robert Franc_ _[Entrée par la maison du lac – 5 chemin du lac]_ _Buvette et douceurs_ Forum des associations – Repas partagé – Concert – Feu d’artifice Maison du Lac Chemin du Lac, 31270 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane Haute-Garonne

