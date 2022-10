Portes ouvertes sur la route des vins du Jurançon Saint-Faust Saint-Faust Catégories d’évènement: Pyrnes-Atlantiques

Saint-Faust

Portes ouvertes sur la route des vins du Jurançon Saint-Faust, 11 décembre 2022, Saint-Faust. Portes ouvertes sur la route des vins du Jurançon

Saint-Faust Pyrnes-Atlantiques

2022-12-11 – 2022-12-11 Saint-Faust

Pyrnes-Atlantiques Saint-Faust EUR 0 0 PORTES OUVERTES – Sur la Route des Vins du Jurançon #25

Cette année, nous allons fêter avec vous les 25 ans de nos traditionnelles portes ouvertes « SUR LA ROUTE DES VINS DU JURANÇON »

25 ans de convivialité, d’émotions, de millésimes !

▶ Une quarantaine de vignerons indépendants vous accueillent le dimanche 11 décembre de 10h à 18h

▶ Au programme : marchés gourmands, stands artisanaux, musique, visites de chais, rencontres avec les vignerons

