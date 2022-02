Portes ouvertes station Saint-Germain métro ligne b Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

Portes ouvertes station Saint-Germain métro ligne b, 26 février 2022, Rennes. Portes ouvertes station Saint-Germain ligne b Portes ouvertes de la station de métro Saint-Germain de la ligne b et moment festif sur la place rénovée. Déroulé : 14 h à 17 h : portes ouvertes de la station Saint-Germain ;

14 h : présence de Nathalie APPÉRÉ, Maire de Rennes et Présidente de Rennes Métropole ;

14 h à 14 h 45 : Déambulation des artistes de la Compagnie “Y’a un trou dans le mur” et de 16 h 15 à 17 h sur la Place Saint-Germain.

Détails Catégorie d’évènement: Rennes Autres Lieu Métro Saint-Germain Adresse Place Saint-Germain Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Métro Saint-Germain Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Portes ouvertes station Saint-Germain métro ligne b 2022-02-26 was last modified: by Portes ouvertes station Saint-Germain métro ligne b Métro Saint-Germain 26 février 2022 Rennes Saint-Germain métro ligne b

Rennes Ille-et-Vilaine