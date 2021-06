PORTES OUVERTES STADE MONTOIS FORMATION Stade Guy Boniface, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Mont-de-Marsan.

PORTES OUVERTES STADE MONTOIS FORMATION

du mardi 13 juillet au lundi 6 septembre à Stade Guy Boniface

Vous envisagez une formation dans l’**environnement du sport et les métiers** qui s’y associent. En apprentissage ou en formation continue sur 1 an. N’hésitez pas et venez découvrir les diplômes que l’organisme de formation **Stade Montois Formation** vous propose, ainsi que les infrastructures pour vous accueillir pour une foramtion adaptée et de qualité. Aujourd’hui nous vous préparons au TEP (les Tests d’Exigences Préalables), nous pouvons vous former au PSC1 (nécessaire pour une entrée au BPJEPS) … et avoir accès à des options de formation qualifiante à l’encadrement d’un public handicap, sport santé … Nous échangerons sur votre projet et constituerons votre dossier de renseignements

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3mEYlE2EU3W6iHrYY9OdSAx0d6ZZPvyr4RzeZaePXjXmv5A/viewform?usp=sf_link

Venez découvir les formations BPJEPS AF et BPJEPS APT

Stade Guy Boniface 270 avenue du Stade, 40000 Mont de Marsan Mont-de-Marsan Landes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-13T09:30:00 2021-07-13T12:00:00;2021-09-06T09:00:00 2021-09-06T12:30:00