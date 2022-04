Portes ouvertes spécial placomusophilie Saint-Martin-d’Ablois Saint-Martin-d'Ablois Catégories d’évènement: Marne

Saint-Martin-d'Ablois

Portes ouvertes spécial placomusophilie Saint-Martin-d’Ablois, 30 avril 2022, Saint-Martin-d'Ablois. Portes ouvertes spécial placomusophilie Rue des Remparts du Nord Champagne E. Jamart & Cie Saint-Martin-d’Ablois

2022-04-30 08:00:00 – 2022-05-01 18:30:00 Rue des Remparts du Nord Champagne E. Jamart & Cie

Saint-Martin-d’Ablois Marne Saint-Martin-d’Ablois Portes ouvertes placo-musophiles sous forme de bourse d’échanges. Venez découvrir notre dernière création : une capsule en édition limitée à 600 exemplaires de leur collection la Parisienne. Restauration possible sur place champagne.jamart@wanadoo.fr http://www.champagnejamart.com/ Rue des Remparts du Nord Champagne E. Jamart & Cie Saint-Martin-d’Ablois

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Saint-Martin-d'Ablois Autres Lieu Saint-Martin-d'Ablois Adresse Rue des Remparts du Nord Champagne E. Jamart & Cie Ville Saint-Martin-d'Ablois lieuville Rue des Remparts du Nord Champagne E. Jamart & Cie Saint-Martin-d'Ablois Departement Marne

Saint-Martin-d'Ablois Saint-Martin-d'Ablois Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-martin-dablois/

Portes ouvertes spécial placomusophilie Saint-Martin-d’Ablois 2022-04-30 was last modified: by Portes ouvertes spécial placomusophilie Saint-Martin-d’Ablois Saint-Martin-d'Ablois 30 avril 2022 Marne Saint-Martin-d'Ablois

Saint-Martin-d'Ablois Marne