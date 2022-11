Portes Ouvertes & Soldes Chenôves Chenôves Catégories d’évènement: Chenôves

Sane-et-Loire Chenôves 0 0 EUR Bernard Collin vous propose 4 jours de Portes Ouvertes et Soldes juste avant les fêtes de fin d’année. Depuis 1985 Bernard crée des œuvres d’art en métal qui sont uniques et de qualités. Ayant vécu de longues années en Californie, d’où sa femme est originaire, Bernard a évolué dans la création de luminaires en fer forgé et cuivre puis a suivi la décoration murale, accompagné de petits meubles métalliques. Dans la salle d’exposition vous trouverez toutes sortes de petites pièces métalliques, murales, sculptures, tables & luminaires, pour vous ou pour offrir. Bernard dessine ses projets sur un tôle métallique et avec l’aide d’un découpeur Plasma, il peut créer toutes sortes de projets. Mary et Bernard, après de longues années dans la décoration métallique, prépare leur retraite au Portugal ce qui explique leur dernière saison. Mary J. Collin mcollin.ca@gmail.com +33 8059012653 http://www.bernardcollin.com/ Bernard COLLIN 18, rue du Vignot – Les filletières Chenôves

