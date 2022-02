Portes ouvertes Skol Diwan GWENRANN Ecole Diwan Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Portes ouvertes Skol Diwan GWENRANN
Ecole Diwan, le samedi 19 mars à 10:00, Guérande

Ecole Diwan, le samedi 19 mars à 10:00

Jouer, apprendre, communiquer, compter, rire, vivre… en breton ! Dans les écoles Diwan, les enfants sont baignés dans la langue bretonne. On appelle « immersion » ce bain linguistique quotidien, il permet de devenir bilingue en breton et en français. Fondée sur la culture bretonne, cette maîtrise de deux langues apporte aussi une ouverture culturelle, éveille à la diversité linguistique et nourrit l’ensemble des apprentissages scolaires **L’école Diwan ou Skol Diwan Gwenrann organise ses portes ouvertes, samedi 19 mars entre 10h et 12h30 au 7 rue du Sénéchal à Guérande.** Contact : 07 82 53 98 93 / 02 53 19 19 81 [[ecole@diwan-gwenrann.org](mailto:ecole@diwan-gwenrann.org)](mailto:ecole@diwan-gwenrann.org) Donnez la chance à votre enfant de devenir bilingue breton-français ! Ecole Diwan 7 rue du sénéchal Guérande Guérande Loire-Atlantique

