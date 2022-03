PORTES OUVERTES SKOL DIWAN GWENED Skol Diwan Gwened Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

Vannes

PORTES OUVERTES SKOL DIWAN GWENED Skol Diwan Gwened, 18 mars 2022, Vannes. PORTES OUVERTES SKOL DIWAN GWENED

du vendredi 18 mars au samedi 19 mars à Skol Diwan Gwened

Spectacle et goûter offert le vendredi.

Entrée gratuite

Portes ouvertes les vendredi 18 et samedi 19 mars Skol Diwan Gwened 3, impasse de Bohalgo Vannes Nord-Est Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T17:00:00 2022-03-18T19:00:00;2022-03-19T09:00:00 2022-03-19T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Vannes Autres Lieu Skol Diwan Gwened Adresse 3, impasse de Bohalgo Ville Vannes lieuville Skol Diwan Gwened Vannes Departement Morbihan

Skol Diwan Gwened Vannes Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vannes/

PORTES OUVERTES SKOL DIWAN GWENED Skol Diwan Gwened 2022-03-18 was last modified: by PORTES OUVERTES SKOL DIWAN GWENED Skol Diwan Gwened Skol Diwan Gwened 18 mars 2022 Skol Diwan Gwened Vannes Vannes

Vannes Morbihan