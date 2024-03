Portes ouvertes SESSAD HANDICAP Rue Pasteur Luçon, samedi 23 mars 2024.

Comprendre et vivre le handicap. Visite de l’UEMA Ateliers de mise en situation et échange avec des professionnels spécialisés

Gratuit .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-23 12:00:00

Rue Pasteur Ecole Jean Moulin

Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire

