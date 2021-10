Bergesserin Bergesserin 71250, Bergesserin Portes ouvertes Scrapbooking et carterie. Bergesserin Bergesserin Catégories d’évènement: 71250

Bergesserin

Portes ouvertes Scrapbooking et carterie. Bergesserin, 16 octobre 2021, Bergesserin. Portes ouvertes Scrapbooking et carterie. 2021-10-16 14:30:00 – 2021-10-16 17:30:00 Le Bourg Ancien café de Bergesserin

Bergesserin 71250 Bergesserin EUR Venez découvrir le scrapbooking et la carterie ! Cette après midi intéressera toutes les personnes créatives.

Je propose effectivement des idées de réalisations à faire en atelier avec moi telles que : albums photos pour soi ou à offrir, cadre photo, cartes de voeux, boites cadeaux, étiquettes cadeaux… vraiment beaucoup de choses ! :-) Mon événement s’adresse à toutes les personnes qui :

– aiment personnaliser leurs cadeaux…

– n’ont plus d’idées de cadeaux à offrir…

– aiment envoyer des cartes …

– ont envie de surprendre leurs proches… creations.papier71@gmail.com +33 3 85 20 36 01 Venez découvrir le scrapbooking et la carterie ! Cette après midi intéressera toutes les personnes créatives.

Je propose effectivement des idées de réalisations à faire en atelier avec moi telles que : albums photos pour soi ou à offrir, cadre photo, cartes de voeux, boites cadeaux, étiquettes cadeaux… vraiment beaucoup de choses ! :-) Mon événement s’adresse à toutes les personnes qui :

– aiment personnaliser leurs cadeaux…

– n’ont plus d’idées de cadeaux à offrir…

– aiment envoyer des cartes …

– ont envie de surprendre leurs proches… dernière mise à jour : 2021-10-12 par

Détails Catégories d’évènement: 71250, Bergesserin Autres Lieu Bergesserin Adresse Le Bourg Ancien café de Bergesserin Ville Bergesserin lieuville 46.40512#4.56129