2022-02-26 19:30:00 – 2022-02-26 21:30:00

Sélestat Bas-Rhin Sélestat 0 EUR Dans le cadre du Forum des Religions, visite libre de la synagogue, fond musical. Portes ouvertes de la synagogue dans le cadre du Forum des Religions +33 6 33 85 95 55 Dans le cadre du Forum des Religions, visite libre de la synagogue, fond musical. Sélestat

