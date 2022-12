Portes ouvertes Salsa Con Ti : cours de salsa et bachata gratuits FGO-Barbara Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Portes ouvertes Salsa Con Ti : cours de salsa et bachata gratuits FGO-Barbara, 8 janvier 2023, Paris. Du dimanche 08 janvier 2023 au jeudi 12 janvier 2023 :

dimanche

de 15h00 à 17h00

mercredi

de 17h00 à 18h00

lundi, jeudi

de 19h00 à 22h00

. gratuit

Salsa Con Ti est une école qui propose des cours et stages de salsa cubaine et portoricaine, bachata, chachacha, merengue, reggaeton et danses cubaines (son, rumba et afro-cubain) pour les adultes et les enfants dans le 18ème. Découvrez gratuitement leurs cours lors des portes ouvertes le dimanche 08/01/23 et la semaine du 09/01/23. Convivialité et pédagogie garanties ! Vous voulez vous initier ou vous perfectionner à la salsa et la bachata ? Venez (re)découvrir des cours gratuitement lors des portes ouvertes de l’école Salsa Con Ti ! Au programme : Dimanche 08/01/23

15h-16h initiation à la salsa cubaine

16h-17h initiation à la salsa portoricaine

Lieu : Centre Barbara 1 rue Fleury 75018 Paris

Métro Barbes Rochechouart ou La Chapelle ou Gare du Nord Lundi 09/01/23

19H-20H bachata débutant

20H-21H salsa portoricaine shines* débutant

21H-22H salsa portoricaine couple** débutant

Lieu : Maison Verte 127/129 rue Marcadet 75018 Paris métro Jules Joffrin ou Lamarck-Caulaincourt

*Pas en solos, chorégraphies, éléments de style et musicalité

**Danse à deux. Il n’est pas nécessaire de venir en couple. Mercredi 11/01/23

17H-18H salsa et danses latines enfants 6-12 ans

Lieu : Centre Barbara, 1 rue Fleury 75018 Paris métro Barbès Rochechouart ou La Chapelle ou Gare du Nord Jeudi 12/01/23

19H-20H30 salsa cubaine inter

20H30-22H salsa cubaine débutant Lieu : 25 rue Polonceau 75018 Paris métro Barbès Rochechouart ou Château Rouge

Convivialité et pédagogie garanties ! FGO-Barbara 1 rue Fleury 75018 Paris Contact : https://fb.me/e/3b07Pllm6 0673498687 salsaconti@yahoo.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100057307494111 https://www.facebook.com/profile.php?id=100057307494111

Salsa Con Ti

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu FGO-Barbara Adresse 1 rue Fleury Ville Paris lieuville FGO-Barbara Paris Departement Paris

FGO-Barbara Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Portes ouvertes Salsa Con Ti : cours de salsa et bachata gratuits FGO-Barbara 2023-01-08 was last modified: by Portes ouvertes Salsa Con Ti : cours de salsa et bachata gratuits FGO-Barbara FGO-Barbara 8 janvier 2023 FGO-Barbara Paris Paris

Paris Paris