Piquemouche ouvrira ses portes à l’occasion du salon à la ferme de la Confédération paysanne.

En phase avec le thème de cet événement national, nous proposerons des visites de la ferme centrées sur le thème de l’eau : drainage des terres argileuses, irrigation à l’eau de pluie, entretien des mares, paillages, etc.

A 15h, nous ferons une démonstration de distillation à la vapeur d’eau pour la fabrication d’un hydrolat.

Une occasion de découvrir notre activité en plantes aromatiques et médicinales sous un angle original.

Des collègues paysan.nes seront également là pour vous présenter la Confédération paysanne, ses organisations (Adear, Ciap, etc.), ses partenaires (Terre de liens, Accueil paysan, etc.) et ses combats (Méga-bassines, etc.)

piquemouche@orange.fr https://www.piquemouche.fr/

