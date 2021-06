PORTES-OUVERTES Saint-Nabord, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Saint-Nabord.

PORTES-OUVERTES 2021-07-13 14:00:00 – 2021-07-13 18:00:00 Maison du Patrimoine 16 rue du Centre

Saint-Nabord Vosges Saint-Nabord

Maison aménagée à l’ancienne. Cuisine, salle à manger, chambre à coucher et autres pièces meublées comme autrefois présentent mobilier, vaisselle,ustensiles, linge de maison, vêtements, matériel scolaire et nombreux objets anciens. Une salle présente des maquettes de moulin à grains, à papier et d’un « haut-fer ». Dans une autre pièce se trouvent de l’outillage et des machines de sabotier, menuisier, tissage etc…

+33 3 29 62 46 55

