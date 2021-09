Saint-Junien Rue du Cirque Haute-Vienne, Saint-Junien PORTES OUVERTES Rue du Cirque 11 septembre !! Rue du Cirque Saint-Junien Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Junien

PORTES OUVERTES Rue du Cirque 11 septembre !! Rue du Cirque, 11 septembre 2021, Saint-Junien. PORTES OUVERTES Rue du Cirque 11 septembre !!

Rue du Cirque, le samedi 11 septembre à 15:00

Venez découvrir ou rédécouvrir notre salle Cirque autour d’un atelier découverte du cirque pour tous les âges. Ca se passe samedi 11 de 15h à 17h. Buvette, goûter et Inscriptions sur place ! A Samedi ;-) Cette année, venez libérer le circassien qui est en vous !!!! Rue du Cirque 5 quai des mégisseries 87200 Saint Junien Saint-Junien Lotissement de Précoin Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T15:00:00 2021-09-11T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Saint-Junien Autres Lieu Rue du Cirque Adresse 5 quai des mégisseries 87200 Saint Junien Ville Saint-Junien lieuville Rue du Cirque Saint-Junien