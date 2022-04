PORTES OUVERTES ROUSSILLON 38150, 23 avril 2022, Roussillon.

PORTES OUVERTES ROUSSILLON

38150, le samedi 23 avril à 10:00

Vous souhaitez faire construire une maison et êtes à la recherche d’un constructeur proche de Lyon ? Vous avez déjà commencé vos démarches et souhaitez découvrir une de nos maisons ? Retrouvez l’équipe de **CréaConcept Brignais**, lors de la porte ouverte sur Roussillon (38150). Cassandra et Stacy seront présentes pour répondre à vos questions et vous accueillir autour de quelques gourmandises ! [Réservez vite votre créneau de visite gratuitement !](https://yurplan.com/event/PORTES-OUVERTES/83433) _Horaires_ : Samedi 23 avril 2022 10h à 18h **Contact :** Manon FERAUD : 04 72 81 64 61 ou [manon.feraud@ast-groupe.fr](mailto:manon.feraud@ast-groupe.fr) Cassandra BRAVO : 07 61 75 16 15 Stacy DOSOGNE : 07 61 75 34 94 **VOTRE CONSTRUCTEUR CREA CONCEPT** vous propose un large choix de maisons, [a](https://brignais.crea-concept.fr/trouver-une-maison)[llant de la maison de plain-pied à la maison à étage, en passant par les modèles traditionnels et contemporains](https://brignais.crea-concept.fr/trouver-une-maison). Maisons Créa Concept vous accompagne de A à Z dans votre projet de construction et réalise la maison de vos rêves, adaptée à votre budget et vos envies. Avec les maisons Créa Concept, **_devenir propriétaire c’est facile et c’est maintenant !_** Vous n’êtes pas disponible à ces dates ? Prenez un rendez-vous avec l’une de nos commerciales Créa Concept sur : [[https://brignais.crea-concept.fr/contact](https://brignais.crea-concept.fr/contact)](https://brignais.crea-concept.fr/contact)

Visites gratuites sur RDV

Venez découvrir une maison Créamust sur Roussillon le 23 avril 2022 de 10:00 à 18:00

38150 38150 Roussillon Isère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T10:00:00 2022-04-23T18:00:00