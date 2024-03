Portes ouvertes Relais Nature du Parc de la Deûle Santes, dimanche 29 septembre 2024.

Portes ouvertes Marché fermier du CIVAM, balades à poney, jeux coopératifs, atelier de fabrication de jouets buissonniers et de découvertes nature. Une journée riche en activités et totalement gratuite ! Dimanche 29 septembre, 10h00 Relais Nature du Parc de la Deûle Gratuit

Une journée gratuite pour faire le plein de bons produits locaux avec le marché fermier du CIVAM, des balades à poneys pour les plus jeunes avec Shet 59, tester les jeux coopératifs de la Cie Sac à Dés, fabriquez vos jouets buissonniers avec JANNAT et émerveillez-vous des feuilles de nos arbres et arbustes avec les animateurs du lieu.

Le Relais Nature du Parc de la Deûle vous ouvre ses portes pour un journée gratuite, seul, en famille ou entre amis, à la découverte du lieu, de sa biodiversité et de ses activités. L’occasion de (re)redécouvrir ses espaces, ses valeurs, sa programmation et rencontrer son équipe.

Après avoir glané quelques éléments naturels, participez à un atelier de fabrication de jouets buissonniers, 100% nature !

Jouez aux jeux collaboratifs, intergénérationnels et avec, pourquoi pas, l’envie d’en fabriquer chez vous.

Tailles, formes, couleurs : observez le pannel de feuilles que les arbres et arbustes de notre région nous offrent.

Rendez-vous : à partir de 10 h pour le marché fermier et les balades à poneys, à partir de 14h pour les ateliers

Durée : journée

Tarif : gratuit

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles / animations.

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, 59211 Santes Santes 59211 Nord Hauts-de-France http://www.enlm.fr/home/relais-nature.html [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 22 »}, {« type »: « email », « value »: « relaisdeule@lillemetropole.fr »}]

